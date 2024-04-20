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20 апреля, 09:09

Москвич чуть не проглотил железку в конфете и получил в подарок целый мешок опасных сладостей

"SHOT ПРОВЕРКА": Житель Москвы чуть не проглотил железку в купленной конфете

Москвич чуть не проглотил железку в конфете, пожаловался на это и получил в подарок ещё больше таких "рисковых" сладостей. В беседе с "SHOT ПРОВЕРКА" мужчина рассказал, что приобрёл конфеты на днях, когда прогуливался по центру столицы. Он зашёл в кофейню "Алёнка", увидел любимое лакомство и сразу решил его купить.

Железка, которую житель Москвы нашёл в конфете. Фото © "SHOT ПРОВЕРКА"

Железка, которую житель Москвы нашёл в конфете. Фото © "SHOT ПРОВЕРКА"

Сделав один укус, мужчина почувствовал на зубах что-то металлическое и, как оказалось, очень острое: он попробовал порезать им пакет, тот сразу порвался. Москвич обратился в магазин и попросил убрать с полок партию опасных конфет.

Этого не сделали, зато через несколько дней возмущённому клиенту назначили встречу и вручили мешок конфет. Есть он их не захотел и отдал всё другу. Судиться и разбираться с производителем житель столицы не собирается, он предпочёл просто отказаться от некогда любимых конфет.

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Ранее жительница Москвы буквально чуть не умерла, поев масляной рыбы. В какой-то момент она начала задыхаться и резко покрылась пятнами, её еле откачали. Оказалось, что у женщины есть сильная аллергия на этот деликатес.

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"SHOT ПРОВЕРКА"

Матвей Константинов
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