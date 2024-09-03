Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 09:44

Российских «‎похитителей» 187 ящериц выпустили из СИЗО на Шри-Ланке с обещанием не лететь домой

Парней из РФ, задержанных на Шри-Ланке за ловлю ящериц, выпустили из СИЗО

Подростка и его друга, которых обвинили в похищении 187 ящериц у муравьёв на Шри-Ланке, отпустили из СИЗО. Парням запретят выезжать с острова до окончания следствия и судебного вердикта. Им грозит до 20 лет лишения свободы, пишет SHOT.

Изменить меру пресечения удалось благодаря адвокатам. В итоге 17-летний Сава и его 21-летний приятель Коля были отпущены под поручительство. На время судебных разбирательств они будут сидеть не в изоляторе, а в отеле. Подозреваемые должны будут периодически отмечаться в местном отделе полиции.

Как уже писал Life.ru, подростка с другом обвиняют в ловле 187 ящериц и муравьёв и попытке вывезти их в Россию. Откуда взялась такая цифра — загадка. Как рассказал вице-президент центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников, несовершеннолетнего Савелия допрашивали без присутствия родителей, парням не предоставили ни переводчика, ни адвоката, и, вероятно, полицейские просто пытались выманить деньги с российских туристов.

Двое парней из России уже 5 дней сидят в СИЗО на Шри-Ланке из-за ловли ящериц
Двое парней из России уже 5 дней сидят в СИЗО на Шри-Ланке из-за ловли ящериц
Обложка ©

Reddit / shezinator, nandro

Владимир Озеров
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров