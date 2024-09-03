Российских «похитителей» 187 ящериц выпустили из СИЗО на Шри-Ланке с обещанием не лететь домой
Парней из РФ, задержанных на Шри-Ланке за ловлю ящериц, выпустили из СИЗО
Подростка и его друга, которых обвинили в похищении 187 ящериц у муравьёв на Шри-Ланке, отпустили из СИЗО. Парням запретят выезжать с острова до окончания следствия и судебного вердикта. Им грозит до 20 лет лишения свободы, пишет SHOT.
Изменить меру пресечения удалось благодаря адвокатам. В итоге 17-летний Сава и его 21-летний приятель Коля были отпущены под поручительство. На время судебных разбирательств они будут сидеть не в изоляторе, а в отеле. Подозреваемые должны будут периодически отмечаться в местном отделе полиции.
Как уже писал Life.ru, подростка с другом обвиняют в ловле 187 ящериц и муравьёв и попытке вывезти их в Россию. Откуда взялась такая цифра — загадка. Как рассказал вице-президент центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников, несовершеннолетнего Савелия допрашивали без присутствия родителей, парням не предоставили ни переводчика, ни адвоката, и, вероятно, полицейские просто пытались выманить деньги с российских туристов.
Reddit / shezinator, nandro