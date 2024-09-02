Двое парней из России уже 5 дней сидят в СИЗО на Шри-Ланке из-за ловли ящериц

Полиция Шри-Ланки задержала двоих россиян 2007 и 2003 года рождения. Их подозревают в незаконной ловле ящериц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Ивана Мельникова.

«В мой адрес обратились родственники граждан России 2007 и 2003 годов рождения. Заявители сообщают, что их дети были задержаны в провинции Суриканда, о. Шри-Ланка утром 29.08.24 сотрудниками природоохранной полиции по подозрению в нарушении природоохранного законодательства якобы за ловлю некоторого количества ящериц», — пояснил правозащитник.

С его слов, полицейские нарушили уйму базовых норм международного права и местного УПК при задержании и допросах этих «злостных правонарушителей». В частности, на допросе несовершеннолетнего не присутствовал опекун. Им также не предоставили переводчика и адвоката, а в СИЗО поместили без решения суда, а российских дипломатов даже не уведомили. Парни провели там уже 5 суток. При этом несовершеннолетний россиянин тоже содержится во взрослом изоляторе.

«В нарушение Конвенции о консульских сношениях об их аресте не были уведомлены наши дипломатические работники. Всё это время ребят допрашивали, на них оказывалось давление, фальсифицировались материалы дела», — указал Мельников.