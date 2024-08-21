Шри-Ланка включила РФ в перечень стран для безвизового въезда с 1 октября 21 августа, 16:20 Шри-Ланка. Обложка © freepik / wirestock

Власти Шри-Ланки объявили о введении безвизового режима для туристов из 35 стран, среди них есть и Россия. Новые правила начнут действовать с 1 октября 2024 года. Об этом рассказал советник Министерства туризма островного государства Харин Фернандо, слова которого приводит Daily Mirror.

Помимо России, в список также включены Белоруссия, Казахстан, Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Дания, Китай, Иран и ряд других стран. Известно, что российские туристы входят в число лидеров по количеству поездок на остров. В феврале этого года приезжие из России составили 15% от общего турпотока в эту страну.

Ранее сообщалось, что Таиланд продлит 60-дневный безвизовый режим для россиян. Туристический сектор является одним из крупнейших источников дохода для экономики государства, поэтому власти страны продолжают привлекать путешественников. При этом ранее россияне могли находиться в королевстве без визы 90 дней.

Авторы Татьяна Миссуми