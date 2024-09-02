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2 сентября, 17:45

Российского подростка и его друга обвиняют в похищении 187 ящериц на Шри-Ланке

Русского подростка и его друга обвиняют похищении 187 ящериц и муравьёв. Власти Шри-Ланки считают, что парни хотели незаконно вывезти их в Россию, пишет SHOT.

Завтра 17-летний Савелий и 21-летний Николай предстанут перед судом города Эмбилипития. Российские правозащитники борются, чтобы парней отпустили из СИЗО, в котором они до сих пор находятся, рассказал вице-президент центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

Саву и Колю задержали, когда парни возле отеля якобы развлекались старинной русской детской забавой — ловлей ящерок. Местная полиция обвинила их в нарушении природоохранного законодательства: строгие дядьки в ланкийских погонах решили, что пацаны хотели незаконно вывезти из страны 187 ящериц и муравьёв. Несовершеннолетнего Савелия допрашивали без присутствия родителей.

По словам правозащитника, россиян могли задержать, чтобы выманить у туристов деньги, потому что один из офицеров уже предлагал родителям встретиться и договориться.

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Freepik

Николь Вербер
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