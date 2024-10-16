Двум россиянам назначили штраф в 36 млн за сбор ящериц на Шри-Ланке и дали 40 дней на оплату

Власти Шри-Ланки оштрафовали на 370 тысяч долларов (около 36 миллионов рублей) двух россиян за сбор 187 ящериц. Этот штраф станет самым большим за всю историю департамента охраны дикой природы страны. Посольство России сочло это наказание чересчур строгим.

«Посольство не вправе комментировать решение суда, однако отметим, что размер наказания вызвал у нас значительное недоумение. Мы находимся в тесном контакте с родителями ребят. Будем рекомендовать им подавать апелляционную жалобу», — прокомментировал ситуацию посол России в республике Леван Джагарян для ТАСС.