Двум россиянам назначили штраф в 36 млн за сбор ящериц на Шри-Ланке и дали 40 дней на оплату
Россиян, которые собирали образцы фауны в Шри-Ланке, оштрафовали на $370 тысяч
Власти Шри-Ланки оштрафовали на 370 тысяч долларов (около 36 миллионов рублей) двух россиян за сбор 187 ящериц. Этот штраф станет самым большим за всю историю департамента охраны дикой природы страны. Посольство России сочло это наказание чересчур строгим.
«Посольство не вправе комментировать решение суда, однако отметим, что размер наказания вызвал у нас значительное недоумение. Мы находимся в тесном контакте с родителями ребят. Будем рекомендовать им подавать апелляционную жалобу», — прокомментировал ситуацию посол России в республике Леван Джагарян для ТАСС.
Заседание суда по этому делу прошло накануне. Двоих парней судили по более чем тысячи пунктам. Штраф молодые люди должны оплатить до 26 ноября.
Напомним, что 21-летнего Николая и 17-летнего Савелия обвинили в попытке незаконно вывезти из страны 187 ящериц и муравьёв. Парни провели в СИЗО пять дней, после чего их отпустили, но при этом запретили покидать страну.
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