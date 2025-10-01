Интервидение
1 октября, 12:46

Легки на подъём: Названы самые активные путешественники среди россиян

RG.ru: Россияне старше 55 лет путешествуют чаще других

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Туристы в возрасте 55–60 лет демонстрируют наибольшую активность в путешествиях, составляя 57,8% от общего числа туристов старше 55 лет. Спрос в этой возрастной группе на ноябрьские праздники 2025 года вырос на 35% по сравнению с прошлым годом, а на новогодний период — практически удвоился. Женщины проявляют большую активность, формируя 62% заявок против 38% у мужчин, сообщает RG.ru.

Египет предложил России расширить географию туризма
По данным издания, наиболее популярными направлениями стали Египет, ОАЭ, Китай, Таиланд и города России, при этом спрос на Турцию вырос на 68,7%, на Египет — на 56,7%. Пожилые туристы предпочитают семейные поездки с детьми и внуками, выбирая отели с анимацией, либо тихие отели категории 16+ для отдыха без детей.

Внутри России лидерами турпотока остаются Москва (41,6% заявок) и Санкт-Петербург (11,5%). Программы для старшего поколения включают культурно-исторические экскурсии, оздоровительные туры в Крым и на Кавказ, а также маршруты с минимальными физическими нагрузками: Золотое кольцо, Байкал и Карелию.

Взлётная полоса: Названы причины резкого роста туризма в России
Ранее туристов предупредили об огромных штрафах на пляжах Турции. А внутри России Сочи возглавил рейтинг самых популярных направлений для отдыха в октябре. Тем временем блогер нашёл в РФ выгодную замену дорогущему Сочи.

