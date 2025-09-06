«Жильё дешевле, кухня вкуснее»: Блогер нашёл в России выгодную замену дорогущему Сочи

Россияне, выбирающие направления для отдыха внутри страны, вместо популярного курорта Сочи могут отправиться во Владивосток, который также находится в субтропическом климатическом поясе, рекомендовал путешественник и видеоблогер Богдан Булычев. По его словам, если запланировать поездку заранее, то она не окажется дорогой.