6 сентября, 08:59

«Жильё дешевле, кухня вкуснее»: Блогер нашёл в России выгодную замену дорогущему Сочи

Блогер Булычёв считает Владивосток выгодной альтернативой Сочи

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Россияне, выбирающие направления для отдыха внутри страны, вместо популярного курорта Сочи могут отправиться во Владивосток, который также находится в субтропическом климатическом поясе, рекомендовал путешественник и видеоблогер Богдан Булычев. По его словам, если запланировать поездку заранее, то она не окажется дорогой.

«Но жильё и рестораны там дешевле, чем в Сочи, а кухня вкуснее, потому что морепродукты — их только что поймали в море», — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.

