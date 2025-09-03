Востоковед дал советы россиянам, собирающимся в Китай после введения безвиза

Введение безвизового режима между Россией и Китаем пойдёт на пользу как предпринимателям, так и обыкновенным туристам, которые хотят поближе познакомиться с культурой азиатской страны. Об этом рассказал российский востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, дав пару советов тем, кто вдохновился китайским безвизом и планирует мчать туда в ближайшее время.

Востоковед о введении безвиового режима с КНР. Видео © Life.ru

По мнению эксперта, от упрощения визового режима выиграет в первую очередь российский бизнес, особенно малый и средний, так как многократное получение виз затрудняло работу компаний. Крупному бизнесу удавалось решить данный вопрос быстрее, объяснил эксперт. Также, по его мнению, новый режим значительно увеличит поток российских туристов, который и так превышает миллион человек в год.

«Сейчас, как считается, более миллиона российских туристов посещают Китай. И причём российский туризм — познавательный. Российские туристы заезжают в те места, куда иностранцы боятся заезжать. Это увеличит поток туристов. Этот тестовый режим 100% оправдает себя», — рассказал востоковед.

Также востоковед дал практические советы для комфортного отдыха. Он порекомендовал тщательно выбирать регион для посещения в зависимости от сезона. Летом, по его словам, лучше избегать южных городов вроде Шэньчжэня или Гонконга из-за сильной жары и выбрать для поездки север Китая. Зимой, напротив, имеет смысл отправляться на тёплый юг страны. Маслов советует не пытаться посмотреть весь Китай за одну поездку, а разбить знакомство со страной на несколько визитов с разной тематикой. Кроме того, он призвал туристов быть готовыми к языковому барьеру, так как за пределами крупных центров в Китае мало кто говорит на английском языке.