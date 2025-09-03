Названы идеальные и неудачные месяцы для отпуска до конца года

Самое финансово благоприятное время для ухода в отпуск для россиян до конца 2025 года – октябрь, а наименее выгодное – ноябрь. Такое мнение высказал кандидат экономических наук Игорь Балынин, занимающий должность доцента в Финансовом университете при Правительстве РФ.

По словам эксперта, в октябре 31 день, из которых 23 являются рабочими при стандартной пятидневной рабочей неделе. В ноябре количество календарных дней составляет 30, а рабочих – 19. Декабрь состоит из 31 дня, включая 22 рабочих. Балынин также привёл пример расчёта, согласно которому отпускные в декабре составят около 30,2 тыс. рублей, а зарплата – примерно 39,3 тыс. рублей, что в сумме даёт более 69 тыс. рублей.

«Если мы предположим, что актуальная заработная плата (в расчёте за месяц) для октября-декабря 2025 года у работника будет составлять 72 тыс. рублей, а средний дневной заработок равен 2158 рублей, получится, что в октябре сумма отпускных будет 30,2 тыс. рублей, а зарплата — 40,7 тыс. рублей (всего — 70,9 тыс. рублей), в ноябре — 30,2 тыс. рублей и 37,9 тыс. рублей соответственно (то есть более 68 тыс. рублей)», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Он пояснил, что средний дневной заработок для расчёта отпускных определяется путём деления общей суммы заработной платы за расчётный период на 12 и на среднемесячное число календарных дней, равное 29,3. Экономист подчеркнул наличие множества нюансов в расчётах, выделив два ключевых момента: оплата отпускных производится за календарные дни отпуска, а зарплата – за фактически отработанные дни.

Балынин отметил, что выплата отпускных производится не позднее, чем за три дня до начала отпуска. При этом, согласно Трудовому кодексу, выплата заработной платы должна осуществляться не позднее 15 календарных дней после окончания периода, за который она начислена.