Отдохнуть и заработать: Россиянам предложили две тактики для отпуска в ноябре

Чтобы получить больше отпускных, по словам юриста Аллы Георгиевой, нужно брать отпуск в месяце, который содержит много рабочих дней. Она объяснила, что осенью наиболее выгодно сделать это в октябре. А в ноябре всего 19 рабочих дней, поэтому отдых в этом месяце будет стоить дороже, поскольку зарплата делится на число отработанных дней. В ноябре отпускных выплат будет меньше.

Эксперт уверена, что с финансовой точки зрения наиболее выгодно запланировать отдых в конце октября, чтобы продлить его за счёт праздничных дней. Например, взять отпуск с 27 октября по 1 ноября, при этом 2, 3 и 4 ноября будут добавлены к отпускным дням. Однако работникам, для которых важнее сэкономить дни отпуска, а не получать максимальные выплаты, стоит использовать другую стратегию.