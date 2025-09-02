Отдохнуть и заработать: Россиянам предложили две тактики для отпуска в ноябре
Юрист Георгиева: Отпуск с 27 октября по 1 ноября выгодно продлит праздники
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Чтобы получить больше отпускных, по словам юриста Аллы Георгиевой, нужно брать отпуск в месяце, который содержит много рабочих дней. Она объяснила, что осенью наиболее выгодно сделать это в октябре. А в ноябре всего 19 рабочих дней, поэтому отдых в этом месяце будет стоить дороже, поскольку зарплата делится на число отработанных дней. В ноябре отпускных выплат будет меньше.
Эксперт уверена, что с финансовой точки зрения наиболее выгодно запланировать отдых в конце октября, чтобы продлить его за счёт праздничных дней. Например, взять отпуск с 27 октября по 1 ноября, при этом 2, 3 и 4 ноября будут добавлены к отпускным дням. Однако работникам, для которых важнее сэкономить дни отпуска, а не получать максимальные выплаты, стоит использовать другую стратегию.
«Советую взять отпуск 5, 6 и 7 ноября. Тогда, использовав всего три отпускных дня, получится отдохнуть с 2-го по 9-е число: 2, 3, 4-е — это праздники, а 8-е и 9-е — выходные», — отметила собеседница «Москвы 24».
Ранее психолог рассказала, как вернуться на работу после отпуска и не уволиться. Кроме того, россиянам объяснили, почему возникает стресс после отпуска и как скорее вернуться к работе.