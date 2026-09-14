Огромный триколор на 200 квадратов» развернули на МФМ-2026
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Российский флаг площадью 200 квадратных метров развернули во время шествия молодёжи мира на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге. Акцию организовали представители Донецкой Народной Республики.
Фото © Предоставлено Life.ru
К молодым людям из ДНР присоединились гости из других стран. Вместе они расправили и пронесли огромное полотно, сообщил РИА «Новости» министр молодёжной политики республики Денис Шимановский. По его словам, иностранные участники сами стали подходить к ребятам и помогать держать триколор.
«Для молодёжи Донбасса российский флаг связан с выбором нашей Республики, с правом сохранять свой язык, культуру и историческую память», — сказал министр.
Шимановский отметил, что подобные мероприятия позволяют рассказывать о Донбассе через судьбы конкретных людей. Молодёжь региона помогает землякам, восстанавливает города, учится и запускает собственные проекты.
Одной из задач делегации ДНР стало знакомство зарубежных гостей с жителями республики. Организаторы надеются, что общение перерастёт в совместную работу и новые инициативы.
Международный фестиваль молодёжи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Он собрал 10 тысяч человек из 191 страны. Life.ru собрал главные события и полную программу МФМ-2026. Для гостей подготовили около 650 мероприятий с участием двух тысяч артистов.
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