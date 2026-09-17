Чтобы дружба не заканчивалась фестивалем: Кириенко рассказал о мечте участников МФМ

Участники Международного фестиваля молодёжи хотят сохранить атмосферу взаимного уважения и за пределами форума. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ и председатель оргкомитета МФМ-2026 Сергей Кириенко.

«Мечта о том, чтобы вот это чувство взаимного уважения, бережного отношения друг к другу, ценностям и культуре каждого, чтобы оно существовало не только на фестивалях, а чтобы оно было в настоящей жизни», — сказал Кириенко на итоговой пресс-конференции.

По его словам, участники форума стремились не только общаться, но и помогать окружающим.

МФМ-2026 прошёл в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября и собрал 10 тысяч молодых людей из 191 страны. Зарубежные гости назвали «Матушку-землю» неформальным гимном фестиваля: именно с этой песней у них стал ассоциироваться форум и под неё они хотели уезжать домой.