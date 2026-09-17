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Опубликовано 17 сентября, 09:13

«Матушка-земля» покорила иностранцев и стала неформальным гимном МФМ-2026

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Иностранные участники Международного фестиваля молодёжи — 2026 назвали песню «Матушка-земля» неформальным гимном мероприятия. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель оргкомитета МФМ-2026 Сергей Кириенко на итоговой пресс-конференции.

Организаторы специально спросили зарубежных гостей, с какой композицией они ассоциируют фестиваль и под какую песню хотели бы уезжать домой.

«Удивительно, но иностранные участники сказали, что, на их взгляд, гимном фестиваля стала песня «Матушка-земля», — сказал Кириенко.

МФМ-2026 прошёл в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября и собрал 10 тысяч участников из 191 страны.

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Ранее Life.ru рассказывал о грандиозном закрытии МФМ-2026 в Екатеринбурге. В финальном шоу приняли участие более тысячи артистов, а фестиваль завершился масштабной музыкальной программой.

Больше новостей о музыке, артистах и культурных событиях — в разделе «Музыка» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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