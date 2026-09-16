Испытание схватками: Невеста устроила мечтающему о четверняшках жениху проверку на МФМ

Жених, захотевший в будущем четверых детей, испытал на себе симулятор родов на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге. На необычный эксперимент его привела невеста, рассказавшая об этом в соцсетях.

Симулятор родов на МФМ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alina_lupandina_

По словам девушки, молодой человек заявил, что мечтает о большой семье с четырьмя детьми. Тогда она решила наглядно познакомить будущего отца с той частью родительства, которая обычно достаётся женщинам.

Для этого пара отправилась к специальному симулятору на площадке МФМ. К животу парня прикрепили электроды, которые вызывают сокращения мышц и позволяют имитировать ощущения, похожие на схватки и потуги.

Интенсивность специалист повышал постепенно. Сначала воздействие ощущалось как лёгкое покалывание, после чего нагрузка становилась всё сильнее и болезненнее. Так жениху предложили буквально на себе проверить, насколько легко звучат планы о четверых детях, когда разговор доходит до родов.

Молодой человек от своих планов не отказался. Когда прибор включили на максимальный режим, он сказал, что лучше перенести такое один раз, чем четыре.

«Да нет, нормально. Алина, за четверняшками идём точно. Ты справишься», — обнадёжил он возлюбленную.

Ранее Life.ru рассказывал, что на МФМ иностранные подростки успели познакомиться и с российским семейным бытом. Участники фестиваля провели день в семьях жителей Свердловской области.