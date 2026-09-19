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Опубликовано 19 сентября, 13:43

Натовская гибридная война: Захарова вскрыла наглый план недружественных стран сорвать голосование

Захарова: Россия была готова к попыткам Запада помешать голосованию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские выборы стали одной из целей давления со стороны западных стран, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Москва заранее готовилась к попыткам помешать голосованию и организации волеизъявления граждан.

В эфире ИС «Вести» дипломат заявила, что происходящее рассматривается российской стороной как часть более широкого противостояния с западными государствами.

«Речь идёт о той части вот этого натиска, этой гибридной войны, в которую западники, натовцы включили в том числе и наше голосование, пытаясь его сорвать, пытаясь не допустить нормального волеизъявления наших граждан», — сказала Захарова.

Особое внимание МИД уделяет участкам за пределами России. Представитель ведомства подчеркнула, что российские дипломаты готовы обеспечивать их работу, а граждане могут приходить на все заявленные точки голосования.

«Мы прекрасно понимаем, что вот этого декларируемого ими желания или стремления к обеспечению прав и свобод мы не дождемся. И готовы, в том числе, и к этому», — добавила Захарова.

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Ранее Life.ru сообщал, что ещё перед началом основного голосования Захарова заявила о провокациях и попытках воздействия на российские избирательные участки, упомянув атаки беспилотников и поток дезинформации. Глава ЦИК Элла Памфилова также рассказала о предотвращённой масштабной кибератаке на ресурсы избирательной системы и заявила о готовности комиссии отражать новые попытки вмешательства. Уже 19 сентября Памфилова сообщила, что московская платформа дистанционного электронного голосования остаётся под мощной кибератакой, однако система продолжает работать штатно.

Больше новостей о выборах, работе ЦИК и внутренней политической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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