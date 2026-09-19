Натовская гибридная война: Захарова вскрыла наглый план недружественных стран сорвать голосование

Российские выборы стали одной из целей давления со стороны западных стран, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Москва заранее готовилась к попыткам помешать голосованию и организации волеизъявления граждан.

В эфире ИС «Вести» дипломат заявила, что происходящее рассматривается российской стороной как часть более широкого противостояния с западными государствами.

«Речь идёт о той части вот этого натиска, этой гибридной войны, в которую западники, натовцы включили в том числе и наше голосование, пытаясь его сорвать, пытаясь не допустить нормального волеизъявления наших граждан», — сказала Захарова.

Особое внимание МИД уделяет участкам за пределами России. Представитель ведомства подчеркнула, что российские дипломаты готовы обеспечивать их работу, а граждане могут приходить на все заявленные точки голосования.

«Мы прекрасно понимаем, что вот этого декларируемого ими желания или стремления к обеспечению прав и свобод мы не дождемся. И готовы, в том числе, и к этому», — добавила Захарова.