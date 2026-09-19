Семь БПЛА нейтрализовали при двух атаках ВСУ на Севастополь

Российские военные, силы ПВО и мобильные группы отразили две атаки беспилотников на Севастополь. Всего нейтрализовано семь БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, пострадавших нет. При этом в одном из садовых товариществ на Северной стороне повреждены крыша и стена частного дома.

Ещё один беспилотник в районе дикого пляжа «Сван» у Инжира врезался в скалу и упал, не сдетонировав. На месте работают оперативные службы. Кроме того, после уничтожения одного из БПЛА в районе мыса Фиолент загорелась сухая трава на поле.

Развожаев призвал жителей не приближаться к обнаруженным обломкам и другим подозрительным предметам, а сразу сообщать о них экстренным службам по номеру 112.