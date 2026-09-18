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Опубликовано 17 сентября, 22:31

Четыре беспилотника сбили в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

Военные ликвидировали четыре беспилотника ВСУ в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, работа по уничтожению вражеских БПЛА ведётся из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Жителей просят не пренебрегать мерами безопасности и покинуть открытые пространства.

Позднее в городе был объявлен отбой воздушной тревоги.

Число сбитых за сутки беспилотников ВСУ на подлёте к Москве выросло до 29
Число сбитых за сутки беспилотников ВСУ на подлёте к Москве выросло до 29

Ранее в Севастополе сбили семь украинских БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

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Артур Лапсаков
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