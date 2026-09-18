Четыре беспилотника сбили в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь
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Военные ликвидировали четыре беспилотника ВСУ в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, работа по уничтожению вражеских БПЛА ведётся из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Жителей просят не пренебрегать мерами безопасности и покинуть открытые пространства.
Позднее в городе был объявлен отбой воздушной тревоги.
Ранее в Севастополе сбили семь украинских БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
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