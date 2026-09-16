Семь украинских БПЛА нейтрализовано над Севастополем, работает ПВО

Системы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, над городом уже сбито семь БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Предварительно, пострадавших нет.

«Наши военные, ПВО и мобильные группы продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано семь БПЛА», — написал он.

Ранее Минобороны отчиталось о работе систем ПВО за минувший день. Сбито 68 БПЛА, в том числе в акватории Чёрного моря.