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Опубликовано 16 сентября, 18:49

Семь украинских БПЛА нейтрализовано над Севастополем, работает ПВО

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Системы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, над городом уже сбито семь БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Предварительно, пострадавших нет.

«Наши военные, ПВО и мобильные группы продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано семь БПЛА», — написал он.

ПВО России за сутки сбила 258 украинских беспилотников
ПВО России за сутки сбила 258 украинских беспилотников

Ранее Минобороны отчиталось о работе систем ПВО за минувший день. Сбито 68 БПЛА, в том числе в акватории Чёрного моря.

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Матвей Константинов
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