Семь украинских БПЛА нейтрализовано над Севастополем, работает ПВО
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey
Системы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь, над городом уже сбито семь БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Предварительно, пострадавших нет.
«Наши военные, ПВО и мобильные группы продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано семь БПЛА», — написал он.
Ранее Минобороны отчиталось о работе систем ПВО за минувший день. Сбито 68 БПЛА, в том числе в акватории Чёрного моря.
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