Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 258 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С начала специальной военной операции российские войска уничтожили 236 847 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ведомство отчиталось о поражении 674 самолётов, 284 вертолётов и 672 зенитных ракетных комплексов.

Также в сводке указаны 30 935 уничтоженных танков и других боевых бронированных машин, 1778 машин реактивных систем залпового огня и 36 470 орудий полевой артиллерии и миномётов. Количество поражённой специальной военной автомобильной техники достигло 72 033 единиц.