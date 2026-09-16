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Регион
Опубликовано 16 сентября, 09:21

ПВО России за сутки сбила 258 украинских беспилотников

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 258 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С начала специальной военной операции российские войска уничтожили 236 847 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ведомство отчиталось о поражении 674 самолётов, 284 вертолётов и 672 зенитных ракетных комплексов.

Также в сводке указаны 30 935 уничтоженных танков и других боевых бронированных машин, 1778 машин реактивных систем залпового огня и 36 470 орудий полевой артиллерии и миномётов. Количество поражённой специальной военной автомобильной техники достигло 72 033 единиц.

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Только в ночь на 16 сентября российская ПВО перехватила и уничтожила 71 украинский беспилотник над регионами страны и Чёрным морем. Дроны сбивали над Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской и Астраханской областями, Краснодарским краем и Крымом.

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Юрий Лысенко
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