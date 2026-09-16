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Регион
Опубликовано 16 сентября, 05:16

Ночная атака ВСУ кончилась уничтожением 71 беспилотника над регионами России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в утренней сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные расчёты ПВО отражали атаку над территориями нескольких российских регионов, а также над акваторией Чёрного моря. Беспилотники были уничтожены над Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и Чёрным морем.

Расчёты ПВО сбили БПЛА ВСУ в двух районах Ростовской области 16 сентября
Расчёты ПВО сбили БПЛА ВСУ в двух районах Ростовской области 16 сентября

В Белгородской области мирный житель погиб в результате атаки беспилотника. Дрон сбросил на него взрывное устройство. На место прибыли специалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего и оценивают последствия атаки.

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Андрей Бражников
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