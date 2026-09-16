Ночная атака ВСУ кончилась уничтожением 71 беспилотника над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — говорится в утренней сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные расчёты ПВО отражали атаку над территориями нескольких российских регионов, а также над акваторией Чёрного моря. Беспилотники были уничтожены над Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и Чёрным морем.

В Белгородской области мирный житель погиб в результате атаки беспилотника. Дрон сбросил на него взрывное устройство. На место прибыли специалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего и оценивают последствия атаки.