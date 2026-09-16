Расчёты ПВО сбили БПЛА ВСУ в двух районах Ростовской области 16 сентября

Система противовоздушной обороны сбила украинские беспилотники над двумя районами Ростовской области в ходе отражения ночной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском и Каменском районах», — говорится в заявлении. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Ранее в Белгородской области мирный житель погиб в результате атаки беспилотника. Дрон сбросил взрывное устройство. Мужчина получил тяжёлые ранения и скончался на месте происшествия. На месте работали специалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего и оценивают последствия атаки.