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Опубликовано 16 сентября, 04:28

Расчёты ПВО сбили БПЛА ВСУ в двух районах Ростовской области 16 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuri-D3

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuri-D3

Система противовоздушной обороны сбила украинские беспилотники над двумя районами Ростовской области в ходе отражения ночной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском и Каменском районах», — говорится в заявлении. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

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Ранее в Белгородской области мирный житель погиб в результате атаки беспилотника. Дрон сбросил взрывное устройство. Мужчина получил тяжёлые ранения и скончался на месте происшествия. На месте работали специалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего и оценивают последствия атаки.

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Тимур Хингеев
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