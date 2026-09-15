Росгвардеец сбил FPV-дрон у здания администрации в Брянской области

Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии из стрелкового оружия сбил украинский FPV-дрон, летевший к зданию местной администрации. Инцидент произошёл в одном из приграничных районов Брянской области.

Росгвардеец в это время выполнял служебно-боевые задачи. Заметив приближающийся беспилотник, он занял удобную позицию и открыл огонь по движущейся воздушной цели. Повреждённый аппарат рухнул на землю возле административного здания.

«В результате вражеский БПЛА упал на землю и сдетонировал», — рассказали в Росгвардии.

Благодаря действиям сотрудника вневедомственной охраны удалось избежать пострадавших и разрушений. Название населённого пункта, где произошёл инцидент, в ведомстве не уточнили.

Ранее российские силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника. Воздушные цели сбили над Брянской, Курской, Калужской и Смоленской областями, Крымом и акваторией Чёрного моря.