Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября, 18:42

Росгвардеец сбил FPV-дрон у здания администрации в Брянской области

Обложка © Росгвардия

Обложка © Росгвардия

Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии из стрелкового оружия сбил украинский FPV-дрон, летевший к зданию местной администрации. Инцидент произошёл в одном из приграничных районов Брянской области.

Росгвардеец в это время выполнял служебно-боевые задачи. Заметив приближающийся беспилотник, он занял удобную позицию и открыл огонь по движущейся воздушной цели. Повреждённый аппарат рухнул на землю возле административного здания.

«В результате вражеский БПЛА упал на землю и сдетонировал», — рассказали в Росгвардии.

Благодаря действиям сотрудника вневедомственной охраны удалось избежать пострадавших и разрушений. Название населённого пункта, где произошёл инцидент, в ведомстве не уточнили.

«Бабуля разминировала дрон»: В Сети появилось необычное видео из зоны СВО
«Бабуля разминировала дрон»: В Сети появилось необычное видео из зоны СВО

Ранее российские силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника. Воздушные цели сбили над Брянской, Курской, Калужской и Смоленской областями, Крымом и акваторией Чёрного моря.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Росгвардия
  • Армия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar