Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 сентября, 17:26

Силы ПВО за день сбили 22 дрона ВСУ над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Российские силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Расчёты противовоздушной обороны работали с 08:00 до 20:00 мск. БПЛА были сбиты над Брянской, Курской, Калужской и Смоленской областями, а также над Республикой Крым. Кроме того, воздушные цели перехватывали над акваторией Чёрного моря.

«Бабуля разминировала дрон»: В Сети появилось необычное видео из зоны СВО
«Бабуля разминировала дрон»: В Сети появилось необычное видео из зоны СВО

Накануне Life.ru сообщал об уничтожении 173 украинских беспилотников за 12 часов. Тогда силы ПВО работали над семью областями России, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Чёрного моря.

Больше новостей о работе российских военных и противовоздушной обороны — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar