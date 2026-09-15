Силы ПВО за день сбили 22 дрона ВСУ над регионами России

Российские силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Расчёты противовоздушной обороны работали с 08:00 до 20:00 мск. БПЛА были сбиты над Брянской, Курской, Калужской и Смоленской областями, а также над Республикой Крым. Кроме того, воздушные цели перехватывали над акваторией Чёрного моря.

Накануне Life.ru сообщал об уничтожении 173 украинских беспилотников за 12 часов. Тогда силы ПВО работали над семью областями России, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Чёрного моря.