От Брянска до Чёрного моря: ПВО России за день сбила 173 украинских дрона

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты с 08:00 до 20:00 мск над Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областями.

Кроме того, беспилотники уничтожались над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.

Ранее сообщалось, что около 40 квартир получили повреждения в результате ночной ракетной атаки ВСУ на Курск. К утру от жителей поступило более 70 обращений.