От Брянска до Чёрного моря: ПВО России за день сбила 173 украинских дрона
ПВО за день уничтожила 173 украинских беспилотника над Россией
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Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны были сбиты с 08:00 до 20:00 мск над Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областями.
Кроме того, беспилотники уничтожались над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.
Ранее сообщалось, что около 40 квартир получили повреждения в результате ночной ракетной атаки ВСУ на Курск. К утру от жителей поступило более 70 обращений.
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