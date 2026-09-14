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Опубликовано 14 сентября, 17:22

От Брянска до Чёрного моря: ПВО России за день сбила 173 украинских дрона

ПВО за день уничтожила 173 украинских беспилотника над Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты с 08:00 до 20:00 мск над Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областями.

Кроме того, беспилотники уничтожались над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.

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Наталья Демьянова
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