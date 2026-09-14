Власти обратились к родителям после удара ВСУ по детсаду в Севастополе

Никто из воспитанников севастопольского детского сада «Маяк детства», атакованного ВСУ, не пострадал. Губернатор города Михаил Развожаев призвал родителей не приезжать за детьми до окончания воздушной тревоги. Об этом глава Севастополя сообщил в своём Telegram-канале.

Сейчас дошкольники находятся в безопасном месте под присмотром сотрудников учреждения. В результате удара локально повреждена кровля здания. Возникшее возгорание уже полностью ликвидировали. О завершении всех необходимых мероприятий и возможности забрать детей власти сообщат дополнительно.

Неделей ранее при атаке беспилотников на Севастополь осколочные ранения получили мужчина и две девочки-подростка. После падения БПЛА произошли две детонации, ударной волной выбило стёкла в нескольких многоквартирных домах и детском саду, а также повредило припаркованные автомобили.