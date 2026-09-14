Крыша детского сада загорелась в Севастополе во время атаки БПЛА

Крыша детского сада «Маяк детства» загорелась в Севастополе во время отражения атаки БПЛА. По предварительным данным губернатора Михаила Развожаева, никто из воспитанников не пострадал — в момент происшествия все дети находились в укрытии.

Возгорание произошло на территории образовательного центра «Бухта Казачья». Пламя охватило кровлю здания, однако пожарным подразделениям Черноморского флота удалось оперативно локализовать огонь. После происшествия началась полная эвакуация детей и сотрудников учреждения. Специалисты также проверяют помещения детского сада.

Развожаев сообщил, что отражение атаки на город продолжается. Экстренные службы работают в штатном режиме. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию.

Накануне Севастополь дважды подвергался атакам беспилотников. Во время второй из них, по данным губернатора Михаила Развожаева, пострадали мужчина и женщина, угрозы их жизни не было. Власти сообщали о нейтрализации ещё 12 БПЛА, а в районе Андреевки после атаки загорелась трава.