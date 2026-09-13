Два человека пострадали при второй за день атаке ВСУ на Севастополь

Мужчина и женщина пострадали во время второй за день атаки беспилотников ВСУ на Севастополь. Угрозы их жизням нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«К сожалению, есть пострадавшие, которые во время воздушной тревоги находились на открытых пространствах: мужчина получил ранение конечности, женщина получила минно-взрывную травму. Угрозы жизни, к счастью, у обоих нет», — написал губернатор в Telegram-канале.

По словам Развожаева, во время вечерней атаки российские военные нейтрализовали ещё 12 беспилотников. В районе Андреевки загорелась трава, на месте работают пожарные.

Это уже вторая атака на город за воскресенье. Днём силы ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали 15 БПЛА. В результате падения обломков были повреждены частные дома, а в районе Верхнесадового вспыхнул лесной пожар.