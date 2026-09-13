Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до 14

Число пострадавших в результате утренней атаки беспилотников на Нижнекамск выросло до 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

По последним данным, трое пострадавших остаются в больнице. Остальным медицинскую помощь оказывают амбулаторно.

«На данный момент пострадавшими значатся 14 человек, 3 находятся в больнице, остальные получают помощь амбулаторно. Погибших 2», — сообщили в пресс-службе.

В ночь на 13 сентября Нижнекамск подвергся нападению беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали городские заводы, а также гражданская инфраструктура. Ранее сообщалось, что травмы различной степени тяжести получили 12 жителей. Часть ударов пришлась на спальный сектор, когда горожане ещё не проснулись. Погибли двое.