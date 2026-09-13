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Опубликовано 13 сентября, 05:05

В Нижнекамске 12 человек получили ранения из-за удара беспилотников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

12 человек получили травмы различной степени тяжести в результате атаки беспилотников на Нижнекамск. Пациенты уже находятся под пристальным наблюдением врачей, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Удары пришлись как по промышленным объектам, так и по жилым кварталам, когда люди ещё спали в своих квартирах.

«К сожалению, под удар попали мирные жители, которые спали ранним утром дома. В результате атаки на жилой дом есть 4 пострадавших. Им оказывается медицинская помощь», — заявили представители региональных властей.

Ещё восемь человек пострадали на территориях предприятий города.

«Всего пострадавших на гражданских и промышленных объектах — 12. Их состояние под пристальным вниманием врачей», — уточнили в администрации.

На всех местах падения дронов и их обломков продолжают работать бригады скорой помощи и сотрудники экстренных служб. Информация о состоянии раненых и масштабе разрушений уточняется.

Более 60 беспилотников сбито за ночь при атаке на Ростовскую область
Более 60 беспилотников сбито за ночь при атаке на Ростовскую область

Также этой ночью украинские беспилотники атаковали Пензенскую и Воронежскую области. Там обошлось без жертв и пострадавших.

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Оксана Попова
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