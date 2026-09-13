В Нижнекамске 12 человек получили ранения из-за удара беспилотников
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12 человек получили травмы различной степени тяжести в результате атаки беспилотников на Нижнекамск. Пациенты уже находятся под пристальным наблюдением врачей, медики оказывают им всю необходимую помощь.
Удары пришлись как по промышленным объектам, так и по жилым кварталам, когда люди ещё спали в своих квартирах.
«К сожалению, под удар попали мирные жители, которые спали ранним утром дома. В результате атаки на жилой дом есть 4 пострадавших. Им оказывается медицинская помощь», — заявили представители региональных властей.
Ещё восемь человек пострадали на территориях предприятий города.
«Всего пострадавших на гражданских и промышленных объектах — 12. Их состояние под пристальным вниманием врачей», — уточнили в администрации.
На всех местах падения дронов и их обломков продолжают работать бригады скорой помощи и сотрудники экстренных служб. Информация о состоянии раненых и масштабе разрушений уточняется.
Также этой ночью украинские беспилотники атаковали Пензенскую и Воронежскую области. Там обошлось без жертв и пострадавших.
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