Губернатор Гусев: ПВО сбила девять беспилотников над семью районами Воронежской области

Минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По словам главы региона, работа ПВО велась над семью районами области. Все воздушные цели были успешно поражены.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — написал Гусев.

Власти региона призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. При обнаружении подозрительных предметов или обломков необходимо немедленно сообщать в экстренные службы и не приближаться к ним самостоятельно.

Над Пензенской областью за ночь сбили три украинских беспилотника. После отражения атаки был снят режим «Ковёр».