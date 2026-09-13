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Регион
Опубликовано 13 сентября, 01:49

Три БПЛА сбили над Пензенской областью во время ночной атаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы ПВО Минобороны России и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников в Пензенской области. Военные за ночь сбили над регионом три БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

«Силы ПВО Минобороны России и мобильные огневые группы продолжают отражать удары беспилотников. На данный момент сбито ещё два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

На месте работают оперативные и экстренные службы. Жителей призвали сохранять бдительность и спокойствие. Власти также напомнили о запрете публиковать фотографии и видео с последствиями атак беспилотников.

За день системы ПВО сбили 53 беспилотника ВСУ над регионами РФ
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Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли три мирных жителя. Ещё 13 человек получили ранения, среди них оказался ребёнок.

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Лия Мурадьян
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