Три БПЛА сбили над Пензенской областью во время ночной атаки

Силы ПВО Минобороны России и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников в Пензенской области. Военные за ночь сбили над регионом три БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

«Силы ПВО Минобороны России и мобильные огневые группы продолжают отражать удары беспилотников. На данный момент сбито ещё два БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

На месте работают оперативные и экстренные службы. Жителей призвали сохранять бдительность и спокойствие. Власти также напомнили о запрете публиковать фотографии и видео с последствиями атак беспилотников.

Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли три мирных жителя. Ещё 13 человек получили ранения, среди них оказался ребёнок.