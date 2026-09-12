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Опубликовано 12 сентября, 20:16

Три мирных жителя погибли и 13 пострадали при атаках ВСУ на ДНР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Три мирных жителя погибли, ещё 13 человек получили ранения в результате атак ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Среди пострадавших оказался ребёнок. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Три человека погибли, ещё тринадцать мирных жителей республики, в том числе ребёнок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», — сообщил Пушилин.

На автодороге Р-150 в Володарском муниципальном округе ВСУ под удар попал грузовик. Погибли мужчины 57 и 25 лет. Возле села Новокрасновка удар пришёлся по микроавтобусу. Ещё один человек погиб при атаке на рейсовый автобус в Центрально-Городском районе Горловки. Погибшему было 40 лет.

Пострадавшие получили медицинскую помощь, уточнил Пушилин.

Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ под Белгородом
Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Ранее при украинской атаке на Горловку погиб мирный житель. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

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Лия Мурадьян
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