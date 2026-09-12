Три мирных жителя погибли и 13 пострадали при атаках ВСУ на ДНР
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Три мирных жителя погибли, ещё 13 человек получили ранения в результате атак ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Среди пострадавших оказался ребёнок. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
«Три человека погибли, ещё тринадцать мирных жителей республики, в том числе ребёнок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», — сообщил Пушилин.
На автодороге Р-150 в Володарском муниципальном округе ВСУ под удар попал грузовик. Погибли мужчины 57 и 25 лет. Возле села Новокрасновка удар пришёлся по микроавтобусу. Ещё один человек погиб при атаке на рейсовый автобус в Центрально-Городском районе Горловки. Погибшему было 40 лет.
Пострадавшие получили медицинскую помощь, уточнил Пушилин.
Ранее при украинской атаке на Горловку погиб мирный житель. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
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