Три мирных жителя погибли и 13 пострадали при атаках ВСУ на ДНР

Три мирных жителя погибли, ещё 13 человек получили ранения в результате атак ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Среди пострадавших оказался ребёнок. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Три человека погибли, ещё тринадцать мирных жителей республики, в том числе ребёнок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», — сообщил Пушилин.

На автодороге Р-150 в Володарском муниципальном округе ВСУ под удар попал грузовик. Погибли мужчины 57 и 25 лет. Возле села Новокрасновка удар пришёлся по микроавтобусу. Ещё один человек погиб при атаке на рейсовый автобус в Центрально-Городском районе Горловки. Погибшему было 40 лет.

Пострадавшие получили медицинскую помощь, уточнил Пушилин.