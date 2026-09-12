Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Горловку
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Мирный житель погиб в Горловке Донецкой Народной Республики во время украинской атаки. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
«Вследствие украинской вооружённой агрессии в Горловке погиб мирный житель. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким», — написал он.
Ранее в ДНР украинские беспилотники атаковали несколько населённых пунктов. Один человек погиб, ещё девять мирных жителей получили ранения. Удары повредили пять домов, восемь объектов инфраструктуры, автомобили, автобус и тепловоз в Макеевке, Горловке, Докучаевске, Великоновоселковском и Ясиноватском округах.
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