Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 18:53

Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Горловку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мирный житель погиб в Горловке Донецкой Народной Республики во время украинской атаки. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

«Вследствие украинской вооружённой агрессии в Горловке погиб мирный житель. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким», — написал он.

Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ под Белгородом
Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Ранее в ДНР украинские беспилотники атаковали несколько населённых пунктов. Один человек погиб, ещё девять мирных жителей получили ранения. Удары повредили пять домов, восемь объектов инфраструктуры, автомобили, автобус и тепловоз в Макеевке, Горловке, Докучаевске, Великоновоселковском и Ясиноватском округах.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar