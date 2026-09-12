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Опубликовано 12 сентября, 13:56

Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мужчина получил тяжёлые ранения при детонации FPV-дрона в селе Доброе Грайворонского округа и скончался на месте. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Ещё один беспилотник повредил в населённом пункте автомобиль. В самом Грайвороне после взрыва дрона выбило окна хозяйственной постройки и разбило кабину сельскохозяйственной техники.

Под удар также попало предприятие в селе Новостроевка-Первая. По данным оперштаба, там повреждён трактор.

В селе Борисовка Волоконовского округа при атаке пострадали стена и остекление частного дома. В Ясных Зорях Белгородского округа беспилотник пробил крышу жилого здания, а в Стригунах Борисовского округа осколками посекло кровлю. Кроме того, в селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон повредил две единицы техники, находившиеся на территории предприятия.

FPV-дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области, трое пострадали
FPV-дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области, трое пострадали

За два дня до этого при атаках беспилотников в Грайворонском округе погиб мужчина и пострадала женщина. Дрон тогда ударил по частному дому.

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Юрий Лысенко
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