FPV-дроны ВСУ атаковали автомобили в Белгородской области, трое пострадали

Удары дронов ВСУ зафиксированы в Белгородской области ночью 12 сентября. Один из них пришёлся по автомобилю в посёлке Борисовка. В результате атаки двое мужчин получили травмы: у одного зафиксировали осколочные ранения спины, у второго — акубаротравма. Пострадавшим оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода, после чего они продолжат лечение амбулаторно, доложил оперштаб Белгородской области.

Кроме того, утром в том же населённом пункте FPV-дрон атаковал ещё один автомобиль. В результате удара женщина получила тяжёлые травмы, включая ампутацию руки и множественные осколочные ранения.

Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили бригадой скорой помощи в Борисовскую центральную районную больницу. Автомобиль после атаки загорелся и был уничтожен огнём.

Ранее Life.ru сообщал, что при атаках беспилотников на Белгородскую область пострадал мирный житель. Удары пришлись по нескольким округам региона, были повреждены автомобили, жилые дома и другие объекты.