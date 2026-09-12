Власти Самарской области сообщили о крупной атаке беспилотников ВСУ

В Самарской области продолжается атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона, призвав жителей соблюдать меры безопасности.

По его словам, информация о возможных последствиях атаки пока уточняется. Жителям рекомендовали перейти в защищённые места и не находиться рядом с окнами.

Также власти напомнили о запрете на публикацию фото и видео, на которых видны работа систем противовоздушной обороны или пролёты беспилотников.

Для экстренных случаев работает единый номер служб — 112. Дополнительная информация о ситуации будет опубликована после уточнения данных.

Ранее Life.ru сообщал, что при атаках беспилотников на Белгородскую область погибла женщина, ещё восемь человек получили ранения. Удары пришлись по посёлку Октябрьский Белгородского округа и селу Ржевка Шебекинского округа, среди пострадавших были дети.