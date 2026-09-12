Власти Самарской области сообщили о крупной атаке беспилотников ВСУ
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В Самарской области продолжается атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона, призвав жителей соблюдать меры безопасности.
По его словам, информация о возможных последствиях атаки пока уточняется. Жителям рекомендовали перейти в защищённые места и не находиться рядом с окнами.
Также власти напомнили о запрете на публикацию фото и видео, на которых видны работа систем противовоздушной обороны или пролёты беспилотников.
Для экстренных случаев работает единый номер служб — 112. Дополнительная информация о ситуации будет опубликована после уточнения данных.
Ранее Life.ru сообщал, что при атаках беспилотников на Белгородскую область погибла женщина, ещё восемь человек получили ранения. Удары пришлись по посёлку Октябрьский Белгородского округа и селу Ржевка Шебекинского округа, среди пострадавших были дети.
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