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Регион
Опубликовано 12 сентября, 04:07

Власти Самарской области сообщили о крупной атаке беспилотников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

В Самарской области продолжается атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона, призвав жителей соблюдать меры безопасности.

По его словам, информация о возможных последствиях атаки пока уточняется. Жителям рекомендовали перейти в защищённые места и не находиться рядом с окнами.

Также власти напомнили о запрете на публикацию фото и видео, на которых видны работа систем противовоздушной обороны или пролёты беспилотников.

Для экстренных случаев работает единый номер служб — 112. Дополнительная информация о ситуации будет опубликована после уточнения данных.

Один человек пострадал при атаке БПЛА на Самарскую область
Один человек пострадал при атаке БПЛА на Самарскую область

Ранее Life.ru сообщал, что при атаках беспилотников на Белгородскую область погибла женщина, ещё восемь человек получили ранения. Удары пришлись по посёлку Октябрьский Белгородского округа и селу Ржевка Шебекинского округа, среди пострадавших были дети.

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Виталий Приходько
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