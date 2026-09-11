Под Белгородом при ударах дронов ВСУ погибла женщина, 8 человек ранены

Удары украинских беспилотников в белгородском посёлке Октябрьский Белгородского округа и селе Ржевка Шебекинского округа привели к гибели женщины и пострадавшим, в том числе среди несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

В Октябрьском ребёнка доставили в местную больницу с черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями. Его состояние оценивается как тяжёлое. Двое других пострадавших — мужчина и женщина. У обоих осколочные ранения различных частей тела, они также находятся в больнице. После оказания помощи всех троих планируют перевезти в медицинские учреждения Белгорода.

По приведённым данным, удар нанёс беспилотник ВСУ. Женщина скончалась на месте от полученных ранений. После детонации автомобиль загорелся, пожар потушили.

В селе Ржевка при ударе по автомобилю пострадала женщина, двое детей — мальчик и девочка 7 лет — и 16-летний юноша, они получили осколочные ранения тела. У мужчины травматическая ампутация руки и ноги. Его состояние оценивается медиками как тяжёлое. Все пострадавшие доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Транспортное средство получило повреждения.

Ранее Life.ru сообщал, что при атаках ВСУ на Белгородскую область погиб один человек и шестеро получили ранения. По данным регионального оперштаба, в Новом Осколе беспилотник сдетонировал на территории предприятия. Один мужчина скончался на месте, ещё троим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.