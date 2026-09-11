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Опубликовано 11 сентября, 20:39

Под Белгородом при ударах дронов ВСУ погибла женщина, 8 человек ранены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Удары украинских беспилотников в белгородском посёлке Октябрьский Белгородского округа и селе Ржевка Шебекинского округа привели к гибели женщины и пострадавшим, в том числе среди несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

В Октябрьском ребёнка доставили в местную больницу с черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями. Его состояние оценивается как тяжёлое. Двое других пострадавших — мужчина и женщина. У обоих осколочные ранения различных частей тела, они также находятся в больнице. После оказания помощи всех троих планируют перевезти в медицинские учреждения Белгорода.

По приведённым данным, удар нанёс беспилотник ВСУ. Женщина скончалась на месте от полученных ранений. После детонации автомобиль загорелся, пожар потушили.

В селе Ржевка при ударе по автомобилю пострадала женщина, двое детей — мальчик и девочка 7 лет — и 16-летний юноша, они получили осколочные ранения тела. У мужчины травматическая ампутация руки и ноги. Его состояние оценивается медиками как тяжёлое. Все пострадавшие доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Транспортное средство получило повреждения.

Беспилотники пытались нанести удар по Новокуйбышевску
Беспилотники пытались нанести удар по Новокуйбышевску

Ранее Life.ru сообщал, что при атаках ВСУ на Белгородскую область погиб один человек и шестеро получили ранения. По данным регионального оперштаба, в Новом Осколе беспилотник сдетонировал на территории предприятия. Один мужчина скончался на месте, ещё троим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

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Виталий Приходько
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