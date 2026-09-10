Один человек погиб и шестеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской области

Один человек погиб, ещё шестеро получили ранения при новых атаках ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

В Новом Осколе беспилотник сдетонировал на территории предприятия. Один мужчина скончался на месте, другого с осколочными ранениями доставили в областную клиническую больницу.

Женщине с акубаротравмой оказали помощь без госпитализации. Ещё один пострадавший с множественными осколочными ранениями самостоятельно обратился в Чернянскую центральную районную больницу. После взрыва загорелись склад и грузовой автомобиль.

В Грайвороне мужчина получил множественные осколочные ранения и в тяжёлом состоянии находится в районной больнице. Ещё один дрон атаковал грузовик возле села Герасимовка Валуйского округа. Медицинская помощь понадобилась двум мужчинам, один из них также находится в тяжёлом состоянии.

В Шебекине FPV-дроны повредили предприятие и несколько машин. В Маломихайловке сгорел автомобиль и загорелась кровля частного дома. Повреждения жилого здания и транспорта также зафиксированы в Красной Яруге и Ракитном.

Ранее Life.ru сообщал, что два человека погибли при ударе FPV-дрона по автомобилю возле села Октябрьская Готня в Борисовском округе. В районе села Солоти другой беспилотник атаковал объект транспортной инфраструктуры, ранив двоих мужчин. После оказания помощи они продолжили лечение амбулаторно.