Свыше 665 человек погибли от атак ВСУ на Белгородскую область с 2022 года
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Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о числе погибших и пострадавших жителей региона в результате атак ВСУ с февраля 2022 года. По его словам, за это время погибли 667 жителей области, среди них 28 детей. Ещё 5 080 человек получили ранения, включая 305 несовершеннолетних.
«С февраля 2022 года нацисты убили 667 белгородцев, среди которых 28 детей. Ранили 5 080 жителей области, в том числе 305 детей», — написал Шуваев в своём Telegram-канале.
Он отметил, что эти показатели продолжают меняться, а Белгородская область сохраняет меры повышенной безопасности.
По словам Шуваева, в регионе усиливают системы противовоздушной обороны, развивают подразделения «Барс-Белгород», устанавливают радиолокационное оборудование и создают антидроновые коридоры над дорогами. Он подчеркнул, что работа по защите жителей области будет продолжаться и расширяться.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате атаки на Белгород погибли мужчина и 16-летний подросток. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Удар также пришёлся по сортировочному центру и хабу доставки Ozon в Белгороде, среди сотрудников есть пострадавшие.
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