Свыше 665 человек погибли от атак ВСУ на Белгородскую область с 2022 года

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о числе погибших и пострадавших жителей региона в результате атак ВСУ с февраля 2022 года. По его словам, за это время погибли 667 жителей области, среди них 28 детей. Ещё 5 080 человек получили ранения, включая 305 несовершеннолетних.

«С февраля 2022 года нацисты убили 667 белгородцев, среди которых 28 детей. Ранили 5 080 жителей области, в том числе 305 детей», — написал Шуваев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что эти показатели продолжают меняться, а Белгородская область сохраняет меры повышенной безопасности.

По словам Шуваева, в регионе усиливают системы противовоздушной обороны, развивают подразделения «Барс-Белгород», устанавливают радиолокационное оборудование и создают антидроновые коридоры над дорогами. Он подчеркнул, что работа по защите жителей области будет продолжаться и расширяться.