Два человека погибли при атаке ВСУ на Белгород, ещё 12 человек пострадали
Шуваев: Подросток и мужчина погибли при ракетном ударе ВСУ по Белгороду
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Подросток и мужчина погибли при украинском ракетном ударе по Белгороду, сообщил в телеграм-канале врио губернатора области Александр Шуваев.
«На территории одного из коммерческих объектов города погибли мужчина и 16-летний подросток», — написал глава региона.
Ещё 12 человек пострадали, в их числе — семь подростков в возрасте 16-17 лет. Их госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Один из раненых находится в тяжёлом состояние. Также в результате удара произошло несколько пожаров, спасатели ликвидируют возгорания.
Напомним, о ракетном обстреле Белгорода стало известно сегодня вечером. В местах прилётов фиксировали возгорания. Что именно повреждено, не указывалось.
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