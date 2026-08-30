Два человека погибли при атаке ВСУ на Белгород, ещё 12 человек пострадали

Подросток и мужчина погибли при украинском ракетном ударе по Белгороду, сообщил в телеграм-канале врио губернатора области Александр Шуваев.

«На территории одного из коммерческих объектов города погибли мужчина и 16-летний подросток», — написал глава региона.

Ещё 12 человек пострадали, в их числе — семь подростков в возрасте 16-17 лет. Их госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Один из раненых находится в тяжёлом состояние. Также в результате удара произошло несколько пожаров, спасатели ликвидируют возгорания.

Напомним, о ракетном обстреле Белгорода стало известно сегодня вечером. В местах прилётов фиксировали возгорания. Что именно повреждено, не указывалось.