Шуваев: ВСУ нанесли удар по Белгороду, есть пострадавшие
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Украинские военные в очередной раз атаковали Белгород, есть раненые. В местах прилётов фиксируются очаги возгорания. Информацией поделился в соцсети врио губернатора региона Александр Шуваев.
«Неонацистский киевский режим нанёс удар по Белгороду. По предварительной информации, есть пострадавшие», — говорится в тексте.
Ранее также сообщалось, что украинские войска продолжают наносить удары по гражданскому населению Брянской области. За последние сутки в результате атак беспилотников пострадали трое местных жителей.
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