Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 14:47

Шуваев: ВСУ нанесли удар по Белгороду, есть пострадавшие

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинские военные в очередной раз атаковали Белгород, есть раненые. В местах прилётов фиксируются очаги возгорания. Информацией поделился в соцсети врио губернатора региона Александр Шуваев.

«Неонацистский киевский режим нанёс удар по Белгороду. По предварительной информации, есть пострадавшие», — говорится в тексте.

Две женщины-фельдшера ранены при атаке дрона ВСУ под Белгородом
Две женщины-фельдшера ранены при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Ранее также сообщалось, что украинские войска продолжают наносить удары по гражданскому населению Брянской области. За последние сутки в результате атак беспилотников пострадали трое местных жителей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar