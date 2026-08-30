Шуваев: ВСУ нанесли удар по Белгороду, есть пострадавшие

Украинские военные в очередной раз атаковали Белгород, есть раненые. В местах прилётов фиксируются очаги возгорания. Информацией поделился в соцсети врио губернатора региона Александр Шуваев.

«Неонацистский киевский режим нанёс удар по Белгороду. По предварительной информации, есть пострадавшие», — говорится в тексте.

Ранее также сообщалось, что украинские войска продолжают наносить удары по гражданскому населению Брянской области. За последние сутки в результате атак беспилотников пострадали трое местных жителей.