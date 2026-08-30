ВСУ продолжают атаковать жителей Брянской области, дроны ранили трёх человек
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Украинские войска продолжают наносить удары по гражданскому населению Брянской области. За последние сутки в результате атак беспилотников пострадали трое местных жителей, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
В Погарском районе дрон-камикадзе атаковал движущийся микроавтобус. В результате взрыва двое сельчан получили осколочные ранения. Им оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.
Ещё один инцидент произошёл в Клинцовском районе — там мужчина пострадал от детонации беспилотника. Пострадавшего также доставили к врачам, его состояние уточняется.
«Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Ковальчук.
Всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области силами ПВО Минобороны РФ, мобильных огневых групп бригады «БАРС-Брянск», спецподразделений Росгвардии и транспортной полиции было уничтожено 284 вражеских беспилотника самолётного типа.
Ранее, 30 августа, массированная атака пришлась и на Ленинградскую область, где [ПВО уничтожила 62 БПЛА. После отражения налёта в регионе объявили отбой опасности беспилотников.
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