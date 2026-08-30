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Регион
30 августа, 08:18

ВСУ продолжают атаковать жителей Брянской области, дроны ранили трёх человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинские войска продолжают наносить удары по гражданскому населению Брянской области. За последние сутки в результате атак беспилотников пострадали трое местных жителей, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

В Погарском районе дрон-камикадзе атаковал движущийся микроавтобус. В результате взрыва двое сельчан получили осколочные ранения. Им оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Ещё один инцидент произошёл в Клинцовском районе — там мужчина пострадал от детонации беспилотника. Пострадавшего также доставили к врачам, его состояние уточняется.

«Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Ковальчук.

Всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области силами ПВО Минобороны РФ, мобильных огневых групп бригады «БАРС-Брянск», спецподразделений Росгвардии и транспортной полиции было уничтожено 284 вражеских беспилотника самолётного типа.

Обломки дронов упали у школы и в парке в Киришах
Обломки дронов упали у школы и в парке в Киришах

Ранее, 30 августа, массированная атака пришлась и на Ленинградскую область, где [ПВО уничтожила 62 БПЛА. После отражения налёта в регионе объявили отбой опасности беспилотников.

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Наталья Афонина
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