ВСУ продолжают атаковать жителей Брянской области, дроны ранили трёх человек

Украинские войска продолжают наносить удары по гражданскому населению Брянской области. За последние сутки в результате атак беспилотников пострадали трое местных жителей, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

В Погарском районе дрон-камикадзе атаковал движущийся микроавтобус. В результате взрыва двое сельчан получили осколочные ранения. Им оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Ещё один инцидент произошёл в Клинцовском районе — там мужчина пострадал от детонации беспилотника. Пострадавшего также доставили к врачам, его состояние уточняется.

«Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Ковальчук.

Всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области силами ПВО Минобороны РФ, мобильных огневых групп бригады «БАРС-Брянск», спецподразделений Росгвардии и транспортной полиции было уничтожено 284 вражеских беспилотника самолётного типа.

Ранее, 30 августа, массированная атака пришлась и на Ленинградскую область, где [ПВО уничтожила 62 БПЛА. После отражения налёта в регионе объявили отбой опасности беспилотников.