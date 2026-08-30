Обломки дронов упали у школы и в парке в Киришах

Обломки беспилотников обнаружили в парке «Прибрежный» и рядом со школой № 3 в Киришах Ленинградской области. Возникшее возгорание уже потушено, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

На местах падения возникло горение, которое уже ликвидировали. Здание учебного заведения повреждений не получило. Во время отражения атаки также пострадали несколько жилых домов. В некоторых квартирах выбило стёкла, а осколками посекло гражданские автомобили.

Специальная комиссия фиксирует ущерб на Ленинградской улице, проспекте Ленина и Волховской набережной. Все разбитые окна власти пообещали заменить за счёт резервного фонда правительства региона.

Кроме того, после падения дрона возник пожар в промышленной зоне Киришей. К настоящему моменту возгорание полностью потушено, его последствия уточняются.

Всего за ночь силы ПВО уничтожили над Ленинградской областью 62 украинских беспилотника. Ранее Life.ru сообщал, что при падении БПЛА в промзоне Киришей начался пожар