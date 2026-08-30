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30 августа, 02:11

В промзоне Киришей возник пожар при атаке 42 БПЛА на Ленобласть

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожар возник в промзоне города Кириши Ленинградской области после падения беспилотника. Экстренные службы работают на месте. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В результате атаки БПЛА в промзоне города Кириши зафиксировано возгорание, экстренные службы работают на месте. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко.

По его словам, над территорией Ленинградской области российские силы ПВО уничтожили 42 беспилотника. Ранее Дрозденко заявил о 30 сбитых беспилотниках.

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Также в ночь на 30 августа беспилотники атаковали Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА, летевших в сторону города. По его словам, средства ПВО перехватили дроны на подлёте. После падения обломков на местах происшествий начали работать специалисты экстренных служб.

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Лия Мурадьян
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