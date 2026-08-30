Над Ленобластью сбили уже 30 украинских БПЛА
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Над территорией Ленинградской области российские силы ПВО уничтожили 30 беспилотников. Боевая работа продолжается, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранее Дрозденко сообщал об уничтожении над Ленобластью пяти БПЛА. Тогда губернатор также отмечал, что силы ПВО продолжали отражать атаку.
Опасность атаки беспилотников в регионе объявили до сообщений об уничтожении воздушных целей.
В ночь на 30 августа атака беспилотников также затронула Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА, которые направлялись к городу. По его словам, средства ПВО перехватили воздушные цели на подлёте к Москве. После падения обломков беспилотников в столице специалисты экстренных служб приступили к работе на местах происшествий.
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