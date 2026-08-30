Над Ленобластью сбили уже 30 украинских БПЛА

Ранее Дрозденко сообщал об уничтожении над Ленобластью пяти БПЛА . Тогда губернатор также отмечал, что силы ПВО продолжали отражать атаку.

В ночь на 30 августа атака беспилотников также затронула Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА, которые направлялись к городу. По его словам, средства ПВО перехватили воздушные цели на подлёте к Москве. После падения обломков беспилотников в столице специалисты экстренных служб приступили к работе на местах происшествий.