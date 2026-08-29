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29 августа, 20:40

В Тульской области сбили украинский беспилотник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Украинский беспилотник уничтожили над Тульской областью. Силы ПВО Минобороны России отразили атаку, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Ещё один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал Миляев.

По предварительной информации, атака не привела к разрушениям зданий и объектов инфраструктуры. При этом в Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников.

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Днём в течение 12 часов российские средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА самолётного типа. Военные отражали атаки с 08:00 до 20:00 мск. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской и Калужской областями, а также над Крымом и акваторией Чёрного моря.

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Лия Мурадьян
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