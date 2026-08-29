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Регион
29 августа, 18:10

Две женщины-фельдшера ранены при атаке дрона ВСУ под Белгородом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Две женщины-фельдшера получили осколочные ранения после атаки FPV-дрона на автомобиль скорой помощи в посёлке Октябрьский Белгородского округа. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Медики в этот момент перевозили в больницу женщину, пострадавшую при предыдущей детонации беспилотника. У неё диагностировали осколочные ранения шеи и голени.

Во время транспортировки раненой автомобиль скорой помощи атаковал ещё один FPV-дрон. Две находившиеся в машине женщины-фельдшера получили осколочные ранения, состояние одной из них оценивается как тяжёлое.

Всех пострадавших доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи их планируют перевести в областную клиническую больницу. Машина скорой помощи после удара загорелась.

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Это уже не первый удар по сотрудникам скорой помощи в регионе за последние дни. 27 августа украинский беспилотник атаковал автомобиль медиков в Шебекине. Тогда погиб фельдшер, ещё четыре человека получили ранения — его коллега, водитель и двое пациентов, находившихся в машине.

Больше новостей об атаках беспилотников и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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