ПВО России уничтожила 85 украинских беспилотников за 12 часов

Российские средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки отражали с 08:00 до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской и Калужской областями. Также беспилотники были уничтожены над Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.

Украинские войска продолжают регулярно направлять беспилотники в сторону российских регионов. Утром 29 августа Life.ru сообщал об отражении масштабной ночной атаки, в ходе которой российские силы ПВО уничтожили 313 БПЛА над регионами страны, Чёрным и Азовским морями.