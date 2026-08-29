ПВО России уничтожила 85 украинских беспилотников за 12 часов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки отражали с 08:00 до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской и Калужской областями. Также беспилотники были уничтожены над Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.
Украинские войска продолжают регулярно направлять беспилотники в сторону российских регионов. Утром 29 августа Life.ru сообщал об отражении масштабной ночной атаки, в ходе которой российские силы ПВО уничтожили 313 БПЛА над регионами страны, Чёрным и Азовским морями.
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