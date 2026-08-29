Небо закрыли наглухо: ПВО России сбила 715 дронов и восемь «Фламинго»

Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили 715 беспилотников самолётного типа, восемь крылатых ракет «Фламинго», пять управляемых авиабомб и два снаряда HIMARS. Такие данные привели в пресс-службе Минобороны РФ.

«Сбиты 5 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 8 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 715 БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, всего же с начала спецоперации в 2022 году российские силы уничтожили 674 самолёта, 284 вертолёта и 222 352 БПЛА. В этот же перечень входят 670 зенитных ракетных комплексов, 30 748 танков и других бронемашин, а также 1775 боевых машин РСЗО.

Кроме того, Минобороны заявило об уничтожении за весь период 36 304 орудий полевой артиллерии и миномётов и 70 490 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне Life.ru сообщал об уничтожении за неделю 14 ракет «Фламинго» и почти шести тысяч БПЛА. За тот же период расчёты ПВО, по данным Минобороны, перехватили 15 снарядов HIMARS и 80 управляемых авиабомб.